2020-02-25T12:18:50+03:00
Происшествия

Обменял, потом передумал: волгоградец угнал свою проданную машину

На мужчину завели уголовное дело по статье «Самоуправство»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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История из жанра «криминальной комедии» произошла в Волгоградской области. 23 февраля в полицию пришел 29-летний житель Дубовки и сообщил, что у него угнали «Форд Фокус». Причем до этого преступник залез в дом, украл ключи от автомобиля, потом сбил замок на гараже и угнал иномарку. Но на деле все оказалось не так просто.

Накануне этот молодой человек совершил обмен: он поменял свой старенький «Опель Астра» на «Форд Фокус» с доплатой в размере 90 тысяч рублей. Владелец «Опеля» - житель Волгограда – оформил сделку, подписал документы, взял деньги и уехал. Но вечером он вдруг передумал: позвонил дубовчанину и заявил, что хочет вернуть свой «Форд» обратно. Мужчина отказался. Тогда бывший хозяин решил вернуть свою иномарку силой.

- Когда вскрылись подробности истории, стало понятно и где искать угнанную машину. «Форд» нашли в Советском районе Волгограда, где и проживает бывший ее владелец, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Волгоградец во всем сознался. «Форд» пока полиция изъяла. А на хулигана завели уголовное дело по статье «Самоуправство». Мужчине грозит до 6 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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