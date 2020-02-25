Под Волгоградом сотрудница банка украла полмиллиона с чужой страховки

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:48:54+03:00

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В Кумылженском районе Волгоградской области под суд пойдет 33-летняя сотрудница банка. Ее поймали на махинациях и теперь обвиняют по двум статьям «покушение на мошенничество в сфере страхования» и «служебный подлог».

Волгоградка работала начальником отделения одного из банков и по должности имела доступ к информации о страховании граждан в этой организации. Как то одна из клиенток забыла в банке документ об оплате страхового полиса на сумму до 500 тысяч рублей. «Банкирша» и решила – «Что добру пропадать?», и в марте 2019-го подделала документы, по которым эту полумиллионную страховку выплатили ее брату.

Как установили сотрудники регионального УФСБ России (которые и проводили расследование дела), женщина на этом не остановилась. Позже она предложила заработать на страховке еще одному своему родственнику, который находился на лечении со сломанной ногой. Дала ему подписать документы о получении возмещения, якобы в рамках рекламной акции банка.

- Но получить выплаты по «липовым» документам женщине не удалось – ее вычислили сотрудники службы безопасности банка. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU