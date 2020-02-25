Волгоградцы накопили на банковских счетах 282 миллиарда рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:31:55+03:00

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Волгоградцы часто жалуются на маленькие зарплаты и низкий уровень дохода. А, тем временем, суммы на депозитах растут. Так, за прошлый год накопления жителей региона на счетах в банках выросли на 6,8% и, по данным на 1 января 2020 года составляют 281,9 миллиардов рублей. Такую информацию «КП-Волгоград» предоставили в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

Волгоградские компании тоже в 2019-м стали наконец-то зарабатывать, а не просто работать «в ноль».

- В 2019-м сумма денег на расчетных и депозитных счетах волгоградских организаций увеличилась на 5,8% и составила 55,9 миллиардов рублей. Ранее - с апреля 2018 года - этот показатель стабильно снижался, за исключением двух месяцев, когда отмечался околонулевой прирост. Остаток денежных средств индивидуальных предпринимателей в банках также увеличился за год на 19,4% и на 1 января 2020 года достиг 8,4 миллиарда рублей, - приводят данные банковские эксперты. - Если говорить в целом о денежных средствах, привлеченных банковским сектором от населения и бизнеса, то их объем за год увеличился на 6,5% и на 1 января 2020 года составил 347,8 миллиарда рублей (81% этих средств – вклады населения).

Еще одна интересная особенность: в последний год волгоградцы активнее стали вкладывать деньги нне только пополнять свои банковские депозиты, но и вкладывать деньги, в частности, в драгоценные металлы.

- Мы отмечаем рост объема банковских вкладов населения на фоне снижения ставок по депозитам, которое происходит из-за смягчения денежно-кредитной политики, – отмечает управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов. - Доверие к этому инструменту по-прежнему велико, так как сбережения на сумму до 1,4 миллионов рублей застрахованы и даже снизившиеся ставки по вкладам по-прежнему превышают уровень инфляции, что гарантирует не только сохранность средств, но и их некоторый прирост.

ИСТОЧНИК KP.RU