В Волгограде у больницы на улице Землячки сделают новые остановки и парковки

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:34:47+03:00

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Сейчас территория вокруг больничного комплекса на улице Землячки в Волгограде напоминает стройплощадку. Не удивительно, ведь здесь идет строительство нового лечебно-консультационного центра Волгоградского областного клинического онкодиспансера. А в планах еще постройка радиологического корпуса и нового роддома больницы №25. Чтобы землю грамотно использовать, эксперты и приступили к подготовке проекта межевания территории больничного комплекса. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- Будет учтено и размещение дополнительных остановочных павильонов для общественного транспорта, большая парковка и дополнительные подъезды к больнице, - отмечают в мэрии.

В новом корпусе областного онкодиспансера разместятся отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии, а также детская и взрослая поликлиники (для малышей сделают отдельный вход).

ИСТОЧНИК KP.RU