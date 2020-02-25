2020-02-25T10:34:47+03:00
Общество

В Волгограде у больницы на улице Землячки сделают новые остановки и парковки

Территорию вокруг медучреждений приведут в порядок
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сейчас территория вокруг больничного комплекса на улице Землячки в Волгограде напоминает стройплощадку. Не удивительно, ведь здесь идет строительство нового лечебно-консультационного центра Волгоградского областного клинического онкодиспансера. А в планах еще постройка радиологического корпуса и нового роддома больницы №25. Чтобы землю грамотно использовать, эксперты и приступили к подготовке проекта межевания территории больничного комплекса. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- Будет учтено и размещение дополнительных остановочных павильонов для общественного транспорта, большая парковка и дополнительные подъезды к больнице, - отмечают в мэрии.

В новом корпусе областного онкодиспансера разместятся отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии, а также детская и взрослая поликлиники (для малышей сделают отдельный вход).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде гендиректора завода будут судить за плавку металла в небезопасных печах
Волгоградцы выиграли 74 президентских гранта на 76,6 миллионов рублей
Обменял, потом передумал: волгоградец угнал свою проданную машину
Под Волгоградом сотрудница банка украла полмиллиона с чужой страховки
Волгоградцы накопили на банковских счетах 282 миллиарда рублей
В Волгограде у больницы на улице Землячки сделают новые остановки и парковки
Стали известны расписание и цена билетов на поезд из Волгограда в Симферополь
В Волгограде в столкновении двух иномарок погиб водитель
Снег и ветер: МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде
Волгоградцы сняли видеоклип о брошенных и забытых троллейбусах
Елена Исинбаева сменила шест на винтовку и коньки
Пожар в высотке Волгограда: мужчина в больнице, 20 человек эвакуировали
Волгоградские пенсионеры в среднем получают по 14 тысяч рублей
«Ротор» подарил волгоградцам на 23 февраля победу над «Родиной»
Под Волгоградом два рецидивиста украли ювелирные украшения и медали прадеда соседки
В жуткой аварии на юге Волгограда погибли два молодых парня
С 1 марта в Волгограде заблокируют неподтвержденные транспортные карты льготников
Волгоградцу за сбыт наркотиков грозит 20 лет колонии
За укус мастифа волгоградец отсудил у хозяйки 40 тысяч рублей
Эксперты прогнозируют рост зарплат в Волгоградской области почти на 4%
В Волгоградской области построят 64 километра дорог