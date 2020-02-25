В Волгограде у больницы на улице Землячки сделают новые остановки и парковки
Сейчас территория вокруг больничного комплекса на улице Землячки в Волгограде напоминает стройплощадку. Не удивительно, ведь здесь идет строительство нового лечебно-консультационного центра Волгоградского областного клинического онкодиспансера. А в планах еще постройка радиологического корпуса и нового роддома больницы №25. Чтобы землю грамотно использовать, эксперты и приступили к подготовке проекта межевания территории больничного комплекса. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.
- Будет учтено и размещение дополнительных остановочных павильонов для общественного транспорта, большая парковка и дополнительные подъезды к больнице, - отмечают в мэрии.
В новом корпусе областного онкодиспансера разместятся отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии, а также детская и взрослая поликлиники (для малышей сделают отдельный вход).
ИСТОЧНИК KP.RU