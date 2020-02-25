2020-02-25T10:18:01+03:00
Общество

Стали известны расписание и цена билетов на поезд из Волгограда в Симферополь

Обойдется поездка в Крым в плацкарте почти 2500 рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Поезда из Волгограда в Крым начнут курсировать с 26 апреля. Фото с сайта "Таврия"Поезда из Волгограда в Крым начнут курсировать с 26 апреля. Фото с сайта "Таврия"
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Сегодня, 25 февраля, на сайте РЖД стартовали продажи билетов на поезд «Таврия», который соединит Волгоград и Симферополь. Уже известно расписание, по которому будет следовать этот состав и цена поездки.

Сразу напомним, что поезд этот проходящий – от следует из Екатеринбурга в Симферополь через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград и далее через Ростов и Краснодар в Крым.

В Волгоград этот поезд прибывает в 14.54, плюс время стоянки – 40 минут, время отправления из города-героя – 15.34. Путь до Симферополя займет 1 день 2 часа и 16 минут, время прибытия – в 16.10 следующего дня.

Путь в Крым из Волгограда займет 26 часов. Фото с сайта "Таврия"

Путь в Крым из Волгограда займет 26 часов. Фото с сайта "Таврия"

По классификации РЖД это скорый поезд. На этом маршруте будет 14 остановок.

Цена билетов: плацкарт – от 2500 до 3000 рублей, купе – от 2800 до 4200 рублей.

Примечательно, что поезда из Екатеринбурга в Симферополь будут курсировать несколько раз в неделю по разным маршрутам. Один путь будет следовать через Казань, Саранск и Пензу, второй – через Самару и Волгоград.

Первый поезд из уральской столицы в столицу Крыма отправится уже 25 апреля в 22.35 (по московскому времени).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны расписание и цена билетов на поезд из Волгограда в Симферополь
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