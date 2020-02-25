Стали известны расписание и цена билетов на поезд из Волгограда в Симферополь
Сегодня, 25 февраля, на сайте РЖД стартовали продажи билетов на поезд «Таврия», который соединит Волгоград и Симферополь. Уже известно расписание, по которому будет следовать этот состав и цена поездки.
Сразу напомним, что поезд этот проходящий – от следует из Екатеринбурга в Симферополь через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград и далее через Ростов и Краснодар в Крым.
В Волгоград этот поезд прибывает в 14.54, плюс время стоянки – 40 минут, время отправления из города-героя – 15.34. Путь до Симферополя займет 1 день 2 часа и 16 минут, время прибытия – в 16.10 следующего дня.
Путь в Крым из Волгограда займет 26 часов. Фото с сайта "Таврия"
По классификации РЖД это скорый поезд. На этом маршруте будет 14 остановок.
Цена билетов: плацкарт – от 2500 до 3000 рублей, купе – от 2800 до 4200 рублей.
Примечательно, что поезда из Екатеринбурга в Симферополь будут курсировать несколько раз в неделю по разным маршрутам. Один путь будет следовать через Казань, Саранск и Пензу, второй – через Самару и Волгоград.
Первый поезд из уральской столицы в столицу Крыма отправится уже 25 апреля в 22.35 (по московскому времени).
ИСТОЧНИК KP.RU