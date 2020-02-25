2020-02-25T09:12:43+03:00
Происшествия

В Волгограде в столкновении двух иномарок погиб водитель

Смертельное ДТП произошло в Кировском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Смертельная авария произошла минувшей ночью – примерно в 00.10, 24 февраля, в Кировском районе Волгограда. Две иномарки столкнулись на большой скорости: один водитель погиб, второй – в больнице с трамвами.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это ДТП по вине 49-летнего водителя «Тойота Спринтер». Он мчался на своей иномарке по улице Вельботной в сторону улицы Курчатова, дороги уже были пустые и мужчина даже не притормозил на перекрестке. На беду по главной дороге со стороны улицы Колосовой ехал второй водитель – 19-летний парень за рулем «Хёндэ Солярис». «Тойота» влетела в него на полном ходу.

- В аварии сильно пострадал водитель «Тойота Спринтер». Когда «скорая» прибыла к месту ДТП, он был еще жив. К сожалению, он скончался в больнице от полученных травм. Водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» каким-то чудом остался жив и почти невредим - его госпитализировали с телесными повреждениями, - уточняют в Региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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