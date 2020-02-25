2020-02-25T08:44:16+03:00
Общество

Снег и ветер: МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде

На Волгоградскую область идет штормовой фронт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Будьте аккуратными, и лишний раз лучше не выходите из дома.Будьте аккуратными, и лишний раз лучше не выходите из дома.Фото: Анна ШИПИЛИНА
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Если сегодня, 25 февраля, у вас нет острой необходимости выходить из дома, то лучше проведите этот день в тепле и уюте. За окном волгоградцам обещают ужасную погоду – снег, мокрый снег, снег с дождем или дождь – где то по очереди, а где-то и все вперемешку. МЧС по Волгоградской области уже выдало предупреждение: надвигается метель.

По прогнозам волгоградских синоптиков, сегодня ночью и завтра, 26 февраля, днем по Волгоградской области и в Волгограде ожидается облачная погода. При этом на улице будет относительно тепло: столбик термометра будет подниматься до плюс пяти градусов. В Волгограде ночью 0…+2º; днем +2...+4º.

- Осадки от небольших до умеренных, в отдельных северных и центральных районах сильный снег, метель. Местами налипание мокрого снега. Ветер ночью южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 14-19. Днем западный, северо-западный 8-13, местами порывы 17-22 метров в секунду, - сообщают в Волгоградском ЦГМС.

Волгоградцы уже сообщают о первых ЧП. Так, на улице Тургенева упало большое дерево, оборвало провода.

Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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