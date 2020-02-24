Волгоградцы сняли видеоклип о брошенных и забытых троллейбусах

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Мы хотим оставить в сердцах все, что незаметно уходит от нас», - так поясняют волгоградские сталкеры свои коллекции фотографий и видео, которые они снимают на «заброшках». Вот тракторный завод, точнее то, что от него осталось, вот бывший пионерский лагерь.. А последнее видео в группе «Тени прошлого» посвящено… троллейбусам. Да, этот вид транспорта, к сожалению, постепенно вымирает в Волгограде. Сокращается число маршрутов, не обновляется подвижной состав. И как результат, растет троллейбусное кладбище.

«В дождь и снег, в стужу и зной, отслужил ты свое исправно,

спи спокойно теперь, уйдя на покой, тебя помнят и это главное», - волгоградка написала стихотворение, посвященное волгоградскому «рогатому». А сталкеры сняли видео. Так получился совместный видеоклип под названием «Памяти наших любимых троллейбусов».

Напомним, недавно волгоградцы записали еще одно видеообращение, касающееся троллейбусов - жители Кировского района просят в нем вернуть маршрут №15.

Волгоградцы посвятили клип брошенным троллейбусам.

ИСТОЧНИК KP.RU