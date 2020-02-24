Елена Исинбаева сменила шест на винтовку и коньки

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:01:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Елена Исинбаева не перестает удивлять своих поклонников: то она училась рисовать, то пробовала освоить лезгинку, то давала мастер-классы по выпечке… Но все-таки спорт - ее призвание. Однако, даже тут Елена решила поэкспериментировать и сменила шесть на коньки и винтовку.

Все знают, что Исинбаева прекрасная легкоатлетка, а вот на коньках она держится неуверенно. Но все-таки держится.

«Побывал на мастер-классе у Елены Исинбаевой», - шутит под совместным фото с олимпийской чемпионкой Джонатан Гурейро (российский фигурист португальского происхождения, выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски).

На самом деле, конечно, Исинбаева училась у Гурейро.

isinbaevayelena Елена Исинбаева взяла уроки катания на коньках у Джонатана Гурейро

«Спасибо тебе большое за исполнение моей мечты, покататься на профессиональном катке, да ещё и с таким coach как ты! Скорость, на которой вы выполняете элементы, восхищает...», - написала на своей страничке в инстаграме Елена под видео, где она усердно пытается не упасть на коньках в повороте.

А 23 февраля Елена засветилась уже в другом спортзале, точнее в тире с винтовкой в руках. На этот раз она решилась освоить стрельбу.

isinbaevayelena Елена Исинбаева сменила шест на винтовку

ИСТОЧНИК KP.RU