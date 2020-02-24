Пожар в высотке Волгограда: мужчина в больнице, 20 человек эвакуировали

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:52:10+03:00

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Пожар в многоэтажке - это всегда экстренное ЧП, особенно, когда речь идет о возгорании в высотном доме. Сегодня, 24 февраля, волгоградцев напугал пожар в шестнадцатиэтажном доме, расположенном по улице 8-ой Воздушной армии Дзержинского района Волгограда.

«Сначала взрыв, а потом дым», «Я тоже слышала сильный хлопок перед пожаром», - пишут очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону «КП-Волгоград» информацию о пожаре в высотке подтвердили, а вот данных о взрыве нет.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру примерно в 11.00. На место тут же выехали спасатели. Оказалось, что горит квартира на втором этаже высотки. Площадь возгорания составила 10 квадратных метра. Первым делом спасатели эвакуировали жителей подъезда - около двадцати человек вывели на время на улицу. А уже в 11.20 пожарные ликвидировали открытое горение, - отчитались в пожарном ведомстве.

Из квартиры, где произошло ЧП, вынесли пострадавшего мужчину. Он получил ожоги (не смертельные - всего 3% тела) и сейчас находится под наблюдением медиков.

- Причины пожара устанавливаются, - уточнили в пресс-службе.

Кстати, это пожар произошел в том же доме, где несколько месяцев назад взорвали банкоматы в отделении банка, расположенного на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU