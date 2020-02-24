Волгоградские пенсионеры в среднем получают по 14 тысяч рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:13:23+03:00

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Волгоградская область, к сожалению, относится к числу уверенно стареющих: молодежь уезжает и численность пожилых людей все больше превалирует над трудоспособным населением. На сегодняшний день уже каждый третий житель региона - пенсионер. Как подсчитали в Волгоградстате, по данным на 1 января 2020-го в области проживает 759,6 тысяч пенсионеров (те, кто состоит на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области). Всего в регионе, напомним, проживает 2,1 миллиона жителей.

Доход у волгоградских пенсионеров, надо сказать, тоже отстает от их одногодок в других регионах. Средний размер пенсий по состоянию на 1 января 2020 года в Волгоградской области составил 14110,7 рубля. Для сравнения, средняя пенсия по старости в России составляет 15 495 рублей (данные Пенсионного фонда РФ на 1 октября 2019-го). И это с учетом пенсий по инвалидности и потере кормильца — 14 953 рубля. Разница, как видите, очевидна.

ИСТОЧНИК KP.RU