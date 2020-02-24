«Ротор» подарил волгоградцам на 23 февраля победу над «Родиной»

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Самый лучший подарок сделали на 23 февраля волгоградским болельщикам футболисты «Ротора»: они вырвали победу в матче за Кубок ФНЛ-2020. Причем не просто победили, а как в песне "Аргентина-Ямайка" разгромили на Кипре команду «Родина» со счетом 6:0.

ФК «Родина», конечно, команда послабее волгоградской: она выступает в ПФЛ группе «Запад» и занимает там 8-е место в турнирной таблице. Но, тем не менее, в борьбе за Кубок ФНЛ москвичи смогли победить воронежский «Факел», поэтому на игру волгоградцы шли в боевой готовности. И первый тайм прошел полностью под контролем сине-голубых. На третьей минуте в штрафной сбили Султонова и судья назналил пенальти, который успешно реализовал новичок «Ротора» Бека Микелтадзе. На 30-й минуте опять в тандеме сыграли Султонов-Микеладзе и подарили еще один красивый гол.

- Во втором тайме «Ротор» укрепил лидерство. Отличился еще один новичок - Ника Кипиани, забив третий гол в игре. А спустя три минуты голом отметился Олег Николаев, хитро и неожиданно выскочивший за спинами защитников москвичей, - описывают победные моменты пресс-служба «Ротора».

Пятый мяч записал на себя Александр Довбня. Финальную точку в этом матче поставил Галаджан - он удачно пробил пенальти. Так с разгромным счетом 6:0 закончилась эта игра.

ИСТОЧНИК KP.RU