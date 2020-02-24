Под Волгоградом два рецидивиста украли ювелирные украшения и медали прадеда соседки

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:10:02+03:00

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У некоторых маргинальных личностей отсутствует такое понятие, как совесть. Под Волгоградом поймали воров, которые не побрезговали выкрасть у соседской семьи три награды Великой Отечественной войны, которые заслужил прадед пострадавших.

21 февраля к участковому одного из сел Ленинского района пришла женщина и рассказала, что ее обокрали, пока она уезжала по делам. Не спасли даже сторожевые собаки.

Как выяснилось, преступники, опасаясь собак, разбили камнем окно в доме и через него проникли внутрь. Кроме медалей они еще унесли 8 ювелирных украшений.

К поиску грабителей подключили сотрудников угрозыска. Они то и вычислили воришек. Ими оказались два местных мужика - оба неоднократно судимые, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни.

- Подозреваемые уже во всем сознались. К счастью, они не успели еще ничего продать, поэтому и ювелирные украшения и медали вернулись владелице. А на рецидивистов завели новое уголовное дело по статье «Кража». Грозит им до 6 лет лишения свободы. Обоих уже взяли под стражу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU