В жуткой аварии на юге Волгограда погибли два молодых парня

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:55:53+03:00

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Трагически закончилось столкновение «семерки» и «Рено», которое произошло на юге Волгограда: два человека погибли, еще двое - в больнице с тяжелыми травмами.

Случилось это ДТП в Красноармейском районе на улице Плеханова прямо в праздничный день - 23 февраля. Было примерно в 17.40.

27-летний водитель «ВАЗ-2107» пошел на рискованный обгон выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Рено Дастер», за рулем которого был 73-летний мужчина. Удар был такой силы, что «семерку» смяло в гармошку.

- Двое 20-летних мужчин, которые находились в салоне «семерки» скончались до прибытия медиков. Водитель и третий 21-летний пассажир «ВАЗ-2107» с травмами госпитализированы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Быковском районе по вине нерадивого 32-летнего водителя пострадали четыре женщины. На «ВАЗ-21061» они ехали по трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» из Волгограда в сторону Николаевска. На 641-м километре водитель пошел на обгон и выехал на встречную полосу, а там машина. Чтобы избежать столкновения он свернул на обочину, а оттуда "шестерка" улетела в кювет.

- Четырех женщин в возрасте 26, 34, 36 лет увезли в больницу, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU