С 1 марта в Волгограде заблокируют неподтвержденные транспортные карты льготников

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:39:02+03:00

Справки о доходах надо предоставить в МФЦ до 1 марта.

Активировать проездной можно только после предоставления справки о доходах

Изменить размер текста: A A

У волгоградцев, которые пользуются социальными картами «Волна», осталась неделя, чтобы подтвердить свое право на льготный проезд. С 1 марта у тех, кто не предоставил актуальную справку о величине среднедушевого дохода, проездной «Льготника» заблокируют!

Если вашу карту заблокируют, вам надо будет обратиться в ближайшее отделение МФЦ с действующей справкой о доходах. Получить эту справку можно в органах соцзащиты населения Волгоградской области.

- Тем, кто предоставлял такие справки за минувшие 12 месяцев, обращаться в МФЦ не нужно: действие карт продлят автоматически, - уточняют в администрации Волгограда.

Напомним, право на льготный проезд предоставляют тем, у кого доход не превышает 1,7 величины прожиточного минимума.

Инвалидам I группы и детям-инвалидам предоставлять ежегодно справки не надо - достаточно посетить МФЦ один раз в пять лет, чтобы предоставить необходимые документы.

Добавим также, что согласно Социальному кодексу Волгоградской области на время дачного сезона, с 1 мая по 31 октября льготники могут оформить социальные проездные билеты вне зависимости от их среднедушевого дохода. На сегодняшний день в Волгограде выдано свыше 65 тысяч транспортных карт «Льготника».

ИСТОЧНИК KP.RU