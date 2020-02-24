С 1 марта в Волгограде заблокируют неподтвержденные транспортные карты льготников
У волгоградцев, которые пользуются социальными картами «Волна», осталась неделя, чтобы подтвердить свое право на льготный проезд. С 1 марта у тех, кто не предоставил актуальную справку о величине среднедушевого дохода, проездной «Льготника» заблокируют!
Если вашу карту заблокируют, вам надо будет обратиться в ближайшее отделение МФЦ с действующей справкой о доходах. Получить эту справку можно в органах соцзащиты населения Волгоградской области.
- Тем, кто предоставлял такие справки за минувшие 12 месяцев, обращаться в МФЦ не нужно: действие карт продлят автоматически, - уточняют в администрации Волгограда.
Напомним, право на льготный проезд предоставляют тем, у кого доход не превышает 1,7 величины прожиточного минимума.
Инвалидам I группы и детям-инвалидам предоставлять ежегодно справки не надо - достаточно посетить МФЦ один раз в пять лет, чтобы предоставить необходимые документы.
Добавим также, что согласно Социальному кодексу Волгоградской области на время дачного сезона, с 1 мая по 31 октября льготники могут оформить социальные проездные билеты вне зависимости от их среднедушевого дохода. На сегодняшний день в Волгограде выдано свыше 65 тысяч транспортных карт «Льготника».
ИСТОЧНИК KP.RU