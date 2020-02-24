2020-02-24T08:36:50+03:00
Происшествия

Волгоградцу за сбыт наркотиков грозит 20 лет колонии

У наркоторговца нашли 70 пакетиков с «синтетикой»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На скамью подсудимых отправили 43-летнего волгоградца, его обвиняют по серьезной статье - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в крупном размере». И грозит этому мужчине до 20 лет лишения свободы. Поймали его 5 января 2019-го.

- При себе у мужчины был сверток, в котором была наркотическая смесь, содержащая N-метилэфедрон. А при обыске машины в салоне нашли еще 69 свертков с наркотиками общим весом около 67 грамм, предназначенных для сбыта, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Как узнали следователи, волгоградец торговал наркотиками с ноября 2018 года.

- Свою незаконную деятельность он осуществлял на территории Волгоградской и Астраханской областей, - добавляют в ведомстве. - В ходе расследования данного дела сотрудниками следствия допрошено свыше 50 свидетелей, с целью доказательства вины подозреваемых произведено более 45 судебных экспертиз.

Все время пока шло следствие мужчина находился под стражей. Свою вину он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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