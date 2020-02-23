2020-02-23T17:46:03+03:00
Происшествия

За укус мастифа волгоградец отсудил у хозяйки 40 тысяч рублей

Пес вцепился в руку мужчины, когда тот отдыхал на природе
Юлия Данильченко
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Краснооктябрьский районный суд Волгограда встал на защиту мужчины, которого покусал тибетский мастиф. Инцидент произошел еще в августе 2019 года на левом берегу Дона недалеко от паромной переправы на станции Трехостровская. Мужчина находился на отдыхе на территории кемпинга «Парк Донской», как и хозяйка собаки. Внезапно пес набросился на него и вцепился в локоть.

В тот же день пострадавший попал в ГКБ СМП №25, о чем врачи сообщили в отдел полиции. Стражи порядка провели проверку и, действительно, установили данный факт. После чего волгоградец обратился в суд.

- Поскольку вред истцу был причинен в связи с тем, что ответчик – собственник собаки, не обеспечила надлежащее содержание собаки и не приняла надлежащих мер по предотвращению возможности причинения данной собакой вреда другим лицам, суд принял решение о взыскании с ответчика в пользу С. компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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