Эксперты прогнозируют рост зарплат в Волгоградской области почти на 4%

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:13:52+03:00

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Эксперты Финансового университета при правительстве РФ опубликовали макроэкономические прогнозы на ближайшие годы. За основу взяли исследование "настроения населения" в 2019 году. В документе речь идет в частности о росте ВВП и зарплатах в регионах страны. Попала в длинный список и Волгоградская область. В таблице, где специалисты оценили значение роста реальной заработной платы к середине 2020 года, она заняла 20 строчку из 74 исследуемых субъектов.

По мнению экспертов, реальный доход волгоградцев в ближайшие месяцы вырастет на 3,8%. По России этот показатель ниже – 3%. Ощутимее зарплата увеличится у жителей Ленинградской области – на 7%, Приморского края – 6,5% и Республики Дагестан – 5,6%.

При этом рост ВРП в нашем регионе будет невелик – всего 0,9%, что обеспечило лишь 59 место. В таблице индекса потребительских цен область заняла 22 строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU