2020-02-23T13:41:54+03:00
Общество

В Волгоградской области построят 64 километра дорог

Магистрали появятся в селах, подъезд к которым сейчас затруднен
Юлия Данильченко
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В рамках госпрограмм в нескольких районах Волгоградской области построят 64 километра новых дорог. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. Почти 12 километров магистралей появятся в хуторах Расстригин в Киквидзенском районе и Провоторовский в Урюпинском районе, помимо этого в поселке Свиридовский в Суровикинском районе.

По другому госпроекту работы коснутся еще 7 объектов: моста через балку Лог в Еланском районе, участка «Базки - Распопинская» в Серафимовичском и Клетском районах. Их протяженность составит более 9 километров. В апреле этого года дорожники начнут строить 10-километровую трассу «Верхний Еруслан – Салтово». Еще 4,5 километра асфальта закатают на дорогах «Суровикино - Тормосин – Нижнегнутов», «Каспий» - Фролово - Ольховка – Липовка», «Сызрань - Саратов – Волгоград».

- Также в 2020 году запланировано приступить к строительству путепроводной развязки на пересечении автомобильной дороги «Большие Чапурники - Червленное» и железной дороги «Горнополянский -Канальная», и строительству автомобильной дороги «Песковатка - Лозное - Большая Ивановка – Чернозубовка», - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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