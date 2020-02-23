2020-02-23T12:35:59+03:00
Общество

За неделю из волгоградского перинатального центра выписали 80 малышей

С 14 по 20 февраля в роддоме на свет появились 69 мальчиков и девочек
Юлия Данильченко
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Все малыши здоровы, как и их мамочки.Все малыши здоровы, как и их мамочки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сотрудники Перинатального центра Волгограда №2 поделились радостной новостью: с 14 по 20 февраля домой отправились 80 малышей и их счастливые мамочки. Параллельно за эту же неделю врачи приняли еще 69 рожениц.

Так, 14 февраля, в День всех влюбленных, на свет появилось 14 малышей – 7 мальчиков и столько же девочек. 15 февраля 4 малыша и 2 малышки осчастливили своих родителей. На следующий день, 16 февраля, родился всего один сыночек и 3 лапочки-дочки. А 17 февраля девочек, наоборот было больше: всего 4 мальчика и 6 красавиц. За 19 и 20 февраля в Волгоградской области стало на 14 будущих защитника Отечества больше, также родилось 7 представительниц прекрасного женского пола.

Кстати, в эти дни на свет появилась девочка-богатырь, весом 4 630 граммов и ростом 56 сантиметров. Как рассказали "КП-Волгоград", роды прошли успешно, малышка абсолютно здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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