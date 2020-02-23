В Волгограде отмечают 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:20:06+03:00

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В последнее воскресенье последнего зимнего месяца 2020 года в России отмечают 23 февраля. В Волгограде ко Дню защитника Отечества подготовили массу праздничных мероприятий. С утра у Вечного огня жители города-героя почтили память погибших при защите Сталинграда. Здесь собрались не только неравнодушные горожане, но и губернатор Андрей Бочаров, а также силовики, юнармейцы, общественники. Впереди еще немало событий для волгоградцев всех возрастов.

- Памятные акции, праздничные программы также запланированы в культурно-досуговых учреждениях региона. Так, например, тематические экскурсии предложат посетителям музея «Память» и музея-панорамы «Сталинградская битва». Молодежные центры организуют для своих воспитанников военно-спортивные игры, концерты и турниры по воркауту, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

А в 21:00 на нижней террасе Центральной набережной волгоградцев ждет артиллерийский салют.

ИСТОЧНИК KP.RU