2020-02-23T11:20:06+03:00
Общество

В Волгограде отмечают 23 февраля

Вечером горожан ждет артиллерийский салют
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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В последнее воскресенье последнего зимнего месяца 2020 года в России отмечают 23 февраля. В Волгограде ко Дню защитника Отечества подготовили массу праздничных мероприятий. С утра у Вечного огня жители города-героя почтили память погибших при защите Сталинграда. Здесь собрались не только неравнодушные горожане, но и губернатор Андрей Бочаров, а также силовики, юнармейцы, общественники. Впереди еще немало событий для волгоградцев всех возрастов.

- Памятные акции, праздничные программы также запланированы в культурно-досуговых учреждениях региона. Так, например, тематические экскурсии предложат посетителям музея «Память» и музея-панорамы «Сталинградская битва». Молодежные центры организуют для своих воспитанников военно-спортивные игры, концерты и турниры по воркауту, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

А в 21:00 на нижней террасе Центральной набережной волгоградцев ждет артиллерийский салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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