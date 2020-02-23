2020-02-23T10:32:53+03:00
Общество

На улицах Волгограда появятся почти 2000 новых фонарей

На это инвестор потратит миллиард рублей
Юлия Данильченко
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В Волгограде установят почти 2 тысяч новых фонарей.В Волгограде установят почти 2 тысяч новых фонарей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Волгограде станет больше уличного освещения благодаря инвестору ООО «Светосервис–Волгоград». Компания пообещала установить до 2021 года почти 2000 новых фонарей в четырех районах города-героя: Тракторозаводском, Дзержинском, Советском и Красноармейском. Кстати, к работам уже приступили. Сейчас они ведутся на улицах Кропоткина, Быкова, Октябрьской, Казахской от Тбилисской до выезда на поселок Горьковский и вдоль автодороги, на улице Мачтозаводской.

- До конца года новые линии освещения появятся во всех районах города, в том числе на местном проезде по улице Автомагистральная, Продольной, Нильской и других улицах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

В ближайшее время продолжат 58 километров электролиний. Стоит это недешево – почти миллиард рублей. На эти деньги инвестор обещает горожанам самые современные светильники, которые способны проработать по гарантии 50 тысяч часов. С 2018 года в городе поменяли более 2,2 тысяч фонарей. Как только работы завершатся, это имущество, согласно договору, перейдет в собственность города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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