2020-02-23T09:21:43+03:00
Общество

Кормили раз в три дня: волгоградские волонтеры спасли истощенную собаку

Хозяин держал ее на привязи восемь лет
Юлия Данильченко
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Фото: волонтеры приюта "Хвостики"Фото: волонтеры приюта "Хвостики"
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Десятилетняя собака азиатской породы по кличке Индира, наконец, оказалась в приюте «Хвостики», куда ее забрала зоозащитница Юлия Пильщикова. Животное пришлось буквально спасать от нерадивиого хозяина: мужчина держал охранника на цепи и кормил раз в три дня. Вместе будки – кусок шифера. Волонтеры, конечно, не смогли пройти мимо. Хорошо, что владелец оказался сговорчивым и отдал питомицу в добрые руки.

- По результатам анализов будет понятно, что со здоровьем. Пока очевидно истощение, возрастные проблемы с суставами. Сейчас актуальна помощь с питанием, - рассказала «КП-Волгоград» Юлия Пильщикова.

Напомним, приют «Хвостики» существует за счет добровольцев. Волонтеры строят вольеры, помогают искалеченным бездомным животным, ищут им дом. Искать добрую семью будут и Индире, когда собака полностью восстановится. Узнать подробности и оказать помощь можно в группе приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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