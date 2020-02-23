Под Волгоградом молодой водитель сбил мужчину и школьника

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:06:37+03:00

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В субботу, 22 февраля, в одну из больниц Палласовского района Волгоградской области госпитализировали двух пешеходов – мужчину 40 лет и 17-летнего школьника. Оба они пострадали под колесами «Рено Логана». Им оказали необходимую медицинскую помощь, а сотрудники ГИБДД установили обстоятельства случившегося.

Около восьми часов вечера 27-летний водитель за рулем иномарки ехал по улице Садовой в сторону Палласовки. Он не заметил мужчину, переходившего проезжую часть, и сбил его на полной скорости. Пешехода отбросило от сильного удара на обочину, по которой в этот момент шел несовершеннолетний. В итоге оба получили серьезные травмы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские проводят проверку. Невнимательному водителю предстоит ответить за нарушение ПДД, ведь пропускать пешеходов нужно всегда, независимо от того, идут они по "зебре" или перебегают дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU