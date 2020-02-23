В 305 селах Волгоградской области обновят уличное освещение

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:54:48+03:00

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Уличное освещение – одна из проблем небольших поселений в Волгоградской области. Решают эту проблему с 2014 года по поручению губернатора Андрея Бочарова. За эти года удалось улучшить жизнь людей в 170 населенных пунктах. В 2020 году сделают почти вдвое больше, а именно обновят систему освещения в 305 селах. Всего до 2024 года фонари должны появиться в 900 поселках.

В этом году работы немало. Они охватят 32 муниципальных района региона. Где-то систему просто обновят, а где-то будут делать с нуля.

- Всего будет проложено свыше 400 километров ЛЭП, установлены порядка 2,7 тысячи опор, около 9,2 тысячи энергоэффективных светильников. Результатом этой работы станут светлые и безопасные улицы для 450 тысяч человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU