2020-02-23T08:59:22+03:00
Происшествия

В Волгограде автоледи устроила ДТП с пятью пострадавшими

Трое из них – маленькие дети
Юлия Данильченко
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Пострадавших отвезли в больницу.Пострадавших отвезли в больницу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По вине 31-летней автоледи из Волгограда произошла крупная авария в Дзержинском районе. 22 февраля в обеденное время женщина за рулем «ВАЗа» ехала из поселка Степного в сторону Аэропорта. Напротив дома №19 водитель решила пойти на опасный маневр, чем и спровоцировала ДТП: она выехала на полосу встречного движения. Видимо, для обгона впереди едущего транспорта. Навстречу ехала «Лада Гранта» . мужчина не успел отреагировать и уйти в сторону.

На место приехали инспекторы и врачи. В результате столкновения сразу пять человек получили серьезные травмы, им потребовалась медицинская помощь.

- В результате ДТП водитель и 6-летний пассажир «ВАЗ-21214», 5-ти, 3-х и 67-летние пассажиры автомашины «Лада Гранта» госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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