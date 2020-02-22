В Волгограде началась подготовка к Тотальному диктанту

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:24:25+03:00

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По традиции каждую весну те, кто любит русский язык и желает проверить свои знания, присоединяются к акции Тотальный диктант. В 2020 году писать его будут по всему миру 4 апреля. Главной темой выбрали космос. Текст, посвященный Константину Циолковскому, под названием Per aspera написал Андрей Геласимов. В Волгограде главной площадкой Тотального диктанта станет областная библиотека имени Горького. А пока у тех, кто хочет писать грамотно и без ошибок, есть время подготовиться и подучить правила русского языка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ВОУНБ, 25 февраля в 17.00 Горьковка приглашает всех желающих на заседание Клуба «Русский язык.ru» в рамках подготовки к Тотальному диктанту - 2020. Темой урока станет «Правописание Н - НН в разных частях речи». Преподаватель напомнит правила и исключения из них, а также обратит внимание на нюансы.

Пройдет заседание в конференц-зале Горьковки на 4-м этаже. Вход - по читательским билетам. Далее занятия будут проводить каждый вторник - 3, 10, 17, 24 и 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU