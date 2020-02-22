В Волжском появится проспект Металлургов

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:22:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в городе Волжском Волгоградской области появится новый проспект – проспект Металлургов. Это имя решили дать улице, которая в настоящий момент уже существует и носит название 7-я Автодорога.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, в феврале с просьбой и переименовании 7-й Автодороги в проспект Металлургов в мэрию обратилось руководство трубного завода и ветераны отрасли. ВТЗ для Волжского предприятие градообразующее. К тому же в этом году завод будет отмечать свой 50-летний юбилей – для отметившего 65-летие города событие тоже знаковое. Поэтому мэрия приняла решение о переименовании.

Сейчас чиновники проводят необходимые процедуры и готовят все для документального оформления переименования. После данные внесут в федеральный адресный реестр и только тогда у волжан появится свой проспект Металлургов. В Волгограде такой уже есть – у завода «Красный Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU