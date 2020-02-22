2020-02-22T12:07:01+03:00
Общество

В Волгограде на теплоходах установят видеокамеры

К началу навигации они появятся на всех речных трамвайчиках
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Навигация в 2020 году откроется 6 марта.Навигация в 2020 году откроется 6 марта.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Власти Волгограда решили повысить безопасность пассажирских перевозок на речных трамвайчиках, которые ходят с материковой части города на остров Сарпинский. Уже к началу весенней навигации 2020 года теплоходы оснастят современной системой видеонаблюдения. Всего на речных трамвайчиках установят более сотни видеокамер.

- Работы осуществляет специализированная организация, они должны быть завершены к началу весенней навигации - к 6 марта, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Камеры на теплоходах будут устанавливать на палубах, носовых и кормовых частях, в пассажирских салонах. Изображение с них будет поступать на монитор, установленный в рубке капитана. В мэрии надеются, что так получится повысить качество речных перевозок и их безопасность.

Откроют весенний сезон теплоходы в этом году раньше, чем обычно. Первым запустят рейс на Культбазу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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