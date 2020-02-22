2020-02-22T11:21:02+03:00
Общество

В Волгограде продали скандальный недострой «МАНа»

Недостроенный магазин в сквере на Штеменко обрел нового хозяина за 45,8 миллиона рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Недострой продали на торгах с третьей попытки.Недострой продали на торгах с третьей попытки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Больше пяти лет часть сквера на «Монолите» в Краснооктябрьском районе Волгограда обнесена забором. Несмотря на массовые протесты горожан парковую зону отдали под очередной гипермаркет. Но ему не суждено было родиться. В конце 2019-го из-за банкротства магазины «МАН» начали продавать по всему городу. Недостроенный «СуперМАН» также обрел нового хозяина. Скандальный объект в 50 метрах от «Магнита», из-за которого в свое время вырубили часть сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Штеменко, теперь принадлежит ООО «Дельта». Это была уже не первая попытка продать имущество обанкротившегося ООО «Гермес Ритейл». Недостроенный гипермаркет на торгах ушел за 45,8 миллиона рублей при первоначальной цене в 37,7 миллиона.

Как сообщает «КП-Волгоград», в открытых торгах в форме публичного предложения участвовали пять претендентов. Победителем стало предложившее за недострой 45,8 миллиона рублей ООО «Дельта» (ИНН 3447022810). За эти деньги компании достался каркас торгового центра площадью 3196 квадратных метра со степенью готовности 53%, а также право аренды земельного участка площадью 1,1 гектара. Организация занимается строительством и торговлей. Учредители - Игорь Петрович Беленьков и Олег Александрович Моисеев. Они владеют компанией в равных долях. Беленьков также является совладельцем ООО «Медведица» и ООО «ТЦ Орион», которое строит новый торговый центр на территории канувшего в Лету волгоградского тракторного завода.

Экс мэр Волгограда Юрий Чехов о банкротстве сети "МАН".Екатерина СИМОХИНА

Банкротство ООО «Гермес Ритейл» (ранее ООО «МАН»), ударило не только по семье Воробьевых, но и другим предпринимателям Волгограда. Сумма кредиторской задолженности компании перевалила за 4,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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