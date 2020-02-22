2020-02-22T09:26:42+03:00
Происшествия

На юге Волгограда иномарка сбила сразу двух пешеходов

В области пять человек попали под колеса автомобилей за сутки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пять пешеходов оказались в больнице.Пять пешеходов оказались в больнице.Фото: Тимур ХАНОВ
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Сразу двух пешеходов сбила автоледи на иномарке в Кировском районе Волгограда в предпраздничную пятницу 21 февраля. Утром 32-летняя женщина-водитель за рулем «Шкода Фабия» ехала по улице Кирова в направлении Красноармейского. 59-летние мужчина и женщина переходили дорогу напротив дома №133 в зоне видимости пешеходного перехода. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, оба получили травмы головы и ушибы. Их увезли в больницу. В этот же день еще три человека пострадали под колесами машин в Волгограде и области.

В центре областного центра ДТП с участием пешехода произошло около девяти утра на пересечении улиц Донецкой и Голубинской. Женщина-водитель на Chevrolet Lacetti при повороте направо на Балонина на «зебре» сбила 56-летнюю женщину.

Днем на улице Ленина в Суровикино 70-летнюю пенсионерку сбила еще одна 32-летняя женщина-водитель на «ВАЗ- 2107». А поздним вечером 29-летний водитель за рулем «ВАЗ-2114» на улице Железнодорожной в Котельниково сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в том же направлении.

Все пешеходы остались живы, но ближайшее время проведут в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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