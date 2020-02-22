2020-02-22T08:26:00+03:00
Общество

В Волгоград придут мокрый снег и туман

Дорожники готовят федеральные трассы к ухудшению погоды
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дорожники готовятся к непогоде.Дорожники готовятся к непогоде.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Зима не спешит покидать Волгоград. В праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества она вновь напомнит о себе мокрым снегом и ледяным дождем, туманом и гололедом. Как сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожники вновь работают в режиме повышенной готовности. По данным Гидрометцентра, сменяющийся дождем мокрый снег и туман при переходе температур от плюса в минус ожидаются 23 февраля на трассах в Рязанской и Тамбовской областях. К 24 февраля такая погода дойдет и до Воронежской, и до Волгоградской областей.

Водителей просят подготовиться к ухудшению погоды, быть предельно внимательными, выбирать скорость по погоде и соблюдать дистанцию.

Наготове у дорожников Волгоградской области 181 единицы спецтехники для уборки снега и обработки федеральных трасс реагентами. Задействуют столько из них, сколько потребует обстановка на дорогах. Следят за ней при помощи установленных на трассах видеокамер, дежурство ведется круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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