Волгоградцы соберут панно из стекляшек

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:02:05+03:00

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В конце марта в Волгограде пройдет экологическая акция для детей под названием «Стекляшки». Ее главная цель - обратить внимание на проблему цивилизованного обращения с отходами. До 10 марта 2020 юным волгоградцам и их родителям предлагают сдать стеклянные бутылки, которые наверняка есть в каждой семье, чтобы в конце месяца собрать из них яркое панно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомкультуры, ящик для стеклотары будет стоять в интерактивном музее «Россия - моя история» и еще в двух местах. Приносить туда можно бутылки чистые, без наклеек, крышек и этикеток.

После все собранные бутылки отвезут на завод, где их расплавят и превратят в стеклянные фрагменты для будущей картины. Собирать панно будут 28 марта, а затем оно украсит одну из стен интерактивного музея и станет постоянным напоминанием о бережном отношении к месту, где мы живем. Приурочат экопроект к Часу Земли.

Бутылки можно принести до 10 марта 2020 по адресам в Волгограде:

Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1Б.

Магазин «Гринго», ул. 7-й Гвардейской, 11б/2.

Культурный центр «Новый акрополь», ул. Мира, 26.

ИСТОЧНИК KP.RU