2020-02-21T16:31:06+03:00
Экономика

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подтвердил сильные позиции на рынке кредитования

Агентство «НКР» присвоило финансовой организации рейтинг «ВВВ+.ru»
Иван Егоров
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Кредитный рейтинг «ВВВ+.ru» со «стабильным» прогнозом банку присвоило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Это стало результатом глубокой оценки всего бизнес-профиля банка. Результатом работы оказалось признание сильных позиций УРАЛСИБа в российской банковской системе, которые обещают сохраниться и в среднесрочной перспективе.

Согласно выводам рейтингового агентства, банк имеет высокую степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку делает ставку не только на корпоративных клиентов, но и активно развивает потребительское кредитование, в том числе и на приобретение жилья.

Показатели достаточности капитала способны избежать существенного стресса, отмечают в агентстве.

Кроме того, НКР отметила и низкие акционерные риски УРАЛСИБа и успешную систему управления и менеджмента.

Оценивая бизнес-показатели банка, агентство отметило и эффективную работу банка по развитию цифровых технологий с применением новых IT-решений, способствующих развитию в современной банковской системе.

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