Волгоградская прокуратура через суд закрыла пять сайтов, торгующих анаболиками

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:11:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный районный суд признал пять сайтов по торговле анаболиками на территории Волгоградской области незаконными. К служителям Фемиды обратилась прокуратура. Интернет-ресурсы свободно рекламировали и реализовывали запрещенные вещества любому желающему, тогда как анаболики – строго рецептурный препарат и назначается исключительно врачом по медицинским показаниям. Его продажа, как и многих других веществ, запрещенных в России, приравнивается к уголовной ответственности.

- В состав данных препаратов в форме таблеток и инъекций входят сильнодействующие вещества, включенные в утвержденный Правительством РФ список, свободный оборот которых в РФ ограничен, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В то время как на эти сайты могли зайти как взрослые, так и несовершеннолетние. Заказать анаболики и получить их на почте также не составляло труда. Решение суда исполнит Роскомнадзор, который и заблокирует интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU