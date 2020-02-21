Волгоградского застройщика ТЦ накажут за плагиат в рекламе

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:22:40+03:00

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Волгоградское УФАС наказажет застройщика и владельца строящегося ТЦ «Медведица». Чтобы привлечь внимание покупателей, пиарщики использовали известный в городе бренд магазина «Столплит Хоум», перефразировав на «Столплит Дом». Правообладатель товарного знака в лице «Велмарт», устав бороться с плагиатом, обратился к антимонопольщикам. Выяснилась интересная история с этим баннером.

Он висел с июля по октябрь 2019 года. Владельца предупредили о плагиате и ответственности, после чего рекламу решили снять. Но не успели. Из-за сильного ветра полотно сорвалось и улетело. Решив, что с проблемой покончено, застройщик успокоился. Но дизайнеры снова смастерили аналогичный баннер, ничего не зная о возникшем споре.

- На заседании Экспертного совета по применению рекламного законодательства эксперты отметили, что товарный знак «Столплит Хоум» им знаком и что использованное обозначение сходно с ним до степени смешения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU