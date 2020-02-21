В Волгограде продают два гипермаркета «Эльдорадо» за 300 миллионов

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:00:51+03:00

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На популярном сайте объявлений «Авито» появилась информация о продаже двух зданий гипермаркета «Эльдорадо» в Волгограде. Первое находится в Ворошиловском районе на улице Череповецкая №11/1. Общая площадь здания - 1356 квадратных метров, а стоимость – 92 миллиона рублей.

Второе помещение расположено в Дзержинском районе по улице Домостроителей №15. Желающий может приобрести за 200 миллионов недвижимость площадью 10293 квадрата. Из преимуществ – удобное расположение. Рядом самая крупная магистраль города-героя – улица Историческая. Рядом ходит общественный транспорт, по соседству находятся складские помещения, административные здания и промышленные площадки.

А пока эти же помещения сдаются в аренду. Стоимость одного метра почти полторы тысячи рублей. Объявления о продаже выложены всего пару дней назад, покупатели, скорее всего, еще не нашлись.

ИСТОЧНИК KP.RU