В Волгограде продают два гипермаркета «Эльдорадо» за 300 миллионов
На популярном сайте объявлений «Авито» появилась информация о продаже двух зданий гипермаркета «Эльдорадо» в Волгограде. Первое находится в Ворошиловском районе на улице Череповецкая №11/1. Общая площадь здания - 1356 квадратных метров, а стоимость – 92 миллиона рублей.
Второе помещение расположено в Дзержинском районе по улице Домостроителей №15. Желающий может приобрести за 200 миллионов недвижимость площадью 10293 квадрата. Из преимуществ – удобное расположение. Рядом самая крупная магистраль города-героя – улица Историческая. Рядом ходит общественный транспорт, по соседству находятся складские помещения, административные здания и промышленные площадки.
А пока эти же помещения сдаются в аренду. Стоимость одного метра почти полторы тысячи рублей. Объявления о продаже выложены всего пару дней назад, покупатели, скорее всего, еще не нашлись.
ИСТОЧНИК KP.RU