Под Волгоградом росгвардейцы спасли из горящего дома 11 жильцов

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:58:56+03:00

Они проезжали мимо, увидели пожар и стали эвакуировать людей

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ЧП произошло 21 февраля около часа ночи в Жирновске на улице Пушкина в двухэтажном жилом доме. Огонь увидели проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии. Решение приняли быстро: в ту же минуту вызвали МЧС и сами бросились в подъезд, где был пожар, стали выводить людей, которые в это время спали, явно не подозревая о смертельной опасности.

На место приехали спасатели. На площади 20 квадратов горела деревянная обрешетка. 64-расчет, благодаря бойцам Росгвардии, уже не тратии время на спасение жильцов, сразу же приступил к тушению. На все ушло десять минут.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.

В пресс-службе Росгвадрии добавили, что благодаря старшему сержанту полиции Константину Мокроусову и сержанту полиции Евгению Пиляеву никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU