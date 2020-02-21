Под Волгоградом росгвардейцы спасли из горящего дома 11 жильцов
ЧП произошло 21 февраля около часа ночи в Жирновске на улице Пушкина в двухэтажном жилом доме. Огонь увидели проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии. Решение приняли быстро: в ту же минуту вызвали МЧС и сами бросились в подъезд, где был пожар, стали выводить людей, которые в это время спали, явно не подозревая о смертельной опасности.
На место приехали спасатели. На площади 20 квадратов горела деревянная обрешетка. 64-расчет, благодаря бойцам Росгвардии, уже не тратии время на спасение жильцов, сразу же приступил к тушению. На все ушло десять минут.
- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.
В пресс-службе Росгвадрии добавили, что благодаря старшему сержанту полиции Константину Мокроусову и сержанту полиции Евгению Пиляеву никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU