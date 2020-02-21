2020-02-21T11:58:45+03:00
Общество

Волгоградцев на 16% меньше, чем волгоградок, а их средний возраст - 38.5 лет

При этом мужчин рождается больше: вот такая аномалия
Юлия Данильченко
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Слова популярной песни о статистике, где на 10 девчонок приходится 9 ребят, очень актуальны и для Волгограда. На каждую тысячу мужчин в Волгоградской области приходится 1158 женщин, то есть почти на 16% больше. Эти данные Волгоградстат привел перед Днем защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля. Всего же в регионе живет 1161,9 тысяч мужчин или 46,3%. Причем большая часть в городе, всего 24% трудятся в селах.

Но есть интересный момент: эта статистика напрямую зависит от возраста. Изначально представителей мужского пола рождается больше. Например, на каждую тысячу мальчиков приходится 947 девочек. А уже на 85-летнего пенсионера – аж 3 женщины!

- Подобная пропорция с перевесом в сторону мужчин сохраняется вплоть до 40-летнего возраста, а далее уже доминируют женщины. В пенсионном возрасте на 1000 мужчин приходится 2260 женщин, с возрастом эта разница увеличивается, - комментируют «КП-Волгоград» эксперты ведомства.

Увы, мужчин-долгожителей всего 2,5% от их общей численности. А средний возраст волгоградца даже пугает – всего 38,5 лет. В Палласовском районе вообще 35,2 лет. Так что мужчин нужно очень беречь. Тем более, что сейчас больше всего молодых и полных сил защитников в возрасте от 25 до 39 лет - более четверти. Как говорят статистики, это самый возраст для брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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