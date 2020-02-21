2020-02-21T11:24:07+03:00
Общество

С 6 марта речные трамвайчики начнут возить волгоградцев на Культбазу

По четыре рейса в среду, пятницу и выходные
Юлия Данильченко
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С 6 марта речные трамвайчики начнут возить волгоградцев на КультбазуС 6 марта речные трамвайчики начнут возить волгоградцев на КультбазуФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Уже через пару недель волгоградцы смогут воспользоваться теплоходами через Волгу. Речные трамвайчики начнут свою работу от Волгограда до Культбазы уже с 6 марта. Уже с этого числа дачники смогут совершать поездки на свои участки, а жителям островной части будет удобнее переправляться в город-герой. Это будут четыре рейса в среду, пятницу. субботу и воскресенье. Время также удобное: от Речпорта отправление в 8.15 и 15.30, а от острова – в 09.45 и 16.30 часов.

С 3 апреля, на три недели раньше сроков, начнут работу теплоходы рейса «Красноармейск – Вязовая грива». В этот же день откроется маршрут «Волгоград – Островная».

- На время традиционного повышения воды в Волге суда начнут осуществлять пассажирские перевозки по направлениям: «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики», - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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