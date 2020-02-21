2020-02-21T10:49:56+03:00
Общество

В волгоградском НЭТе ожидается большой ремонт

На разработку проекта потратят 8 миллионов рублей
Юлия Данильченко
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Театр преобразится внутри и снаружи.Театр преобразится внутри и снаружи.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Новый экспериментальный театр Волгограда преобразится. Сохранить исторический облик объекта кульрутного наследия возьмутся в ближайшее время. На сайте госзакупок уже появился конкурс, заказчиком которого является ГКУ «Управление капитального строительства». Исполнитель за 8 миллионов рублей разработает научно-проектную документацию на ремонтно-реставрационные работы в НЭТе.

Подрядчик будет работать в два этапа. На первом он проведет техническое обследование театра. Его площадь занимает 8594,3 квадратных метров, шесть этажей. Специалисты оценят состояние фундамента, инженерное обеспечение. В проект должны включить ремонт ограждения и ворот, кровли и фасада, коммуникаций, капремонт бомбоубежища

На втором этапе эксперты оценят и включат в документацию перепланировку помещений, внутренний ремонт и реставрацию. На это дается 8 месяцев после заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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