2020-02-21T10:51:09+03:00
Происшествия

Волгоградца осудят за кражу элитных иномарок стоимостью 30 миллионов рублей

Мужчина действовал в составе целой банды
Юлия Данильченко
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Мужчины угоняли элитные иномарки и продавали их.Мужчины угоняли элитные иномарки и продавали их.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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39-летний житель Волжского находится под стражей в ожидании приговора за угон 14 премиальных иномарок стоимостью более 30 миллионов рублей. Преступления мужчина совершал не один, а с бандой сообщников. С 2016 по 2018 года они похищали элитные машины на территории ряда областей, в том числе и Волгоградской.

У угонщиков было специальное оборудование, отключающее сигнализацию, а также система блокировки данных о местоположении иномарок. После чего сообщники перегоняли авто в гаражи, меняли номера и продавали. Таким образом им удалось похитить 14 машин, еще угон 5 иномарок стоимостью более 12 миллионов полицейские пресекли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, 11 транспортных средств удалось найти и вернуть владельцам. Волжанину грозит до 10 лет тюрьмы. Вину свою он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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