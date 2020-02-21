Астраханец умер от отравления угарным газом

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год с наступлением отопительного сезона случаи смертельного отравления людей угарным газом возрастают. ЧП происходят из-за неисправности оборудования или же неправильной эксплуатации. При любом раскладе цена ошибки – жизнь. Такая трагедия произошла в селе Чапаево Астраханской области утром 20 февраля. Местная жительница пришла в гости к 60-летнему соседу и нашла его мертвым. В частном доме пахло газом. Она вызвала полицию.

Сейчас этим делом занимается Камызякский межрайонный следственный отдел Астраханской области.

- Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Граждан призвали быть осторожными и соблюдать все правила безопасности при использовании газового отопительного оборудования и колонок.

ИСТОЧНИК KP.RU