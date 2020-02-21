2020-02-21T09:42:55+03:00
Происшествия

Астраханец умер от отравления угарным газом

Его тело случайно нашла соседка
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый год с наступлением отопительного сезона случаи смертельного отравления людей угарным газом возрастают. ЧП происходят из-за неисправности оборудования или же неправильной эксплуатации. При любом раскладе цена ошибки – жизнь. Такая трагедия произошла в селе Чапаево Астраханской области утром 20 февраля. Местная жительница пришла в гости к 60-летнему соседу и нашла его мертвым. В частном доме пахло газом. Она вызвала полицию.

Сейчас этим делом занимается Камызякский межрайонный следственный отдел Астраханской области.

- Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Граждан призвали быть осторожными и соблюдать все правила безопасности при использовании газового отопительного оборудования и колонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев на 16% меньше, чем волгоградок, а их средний возраст - 38.5 лет
С 6 марта речные трамвайчики начнут возить волгоградцев на Культбазу
В волгоградском НЭТе ожидается большой ремонт
Волгоградца осудят за кражу элитных иномарок стоимостью 30 миллионов рублей
Астраханец умер от отравления угарным газом
В Волжском пьяный таксист устроил аварию
Алексей Герман приглашает волгоградцев на роли советских солдат и немцев в военном фильме
На юге Волгограда братья пытались украсть нефть для продажи
Под Волгоградом в реке нашли тела двух рыбаков
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
В Волгограде два чиновника Росалкогольрегулирования получили сроки
Волгоградские депутаты попытаются решить проблему бездомных собак
Финская группа Bomfunk MC’s споет легендарную песню Freestyler на ParkSeason Fest – 2020
Волгоградский губернатор пострелял из пулемета и поздравил военных
Со счетов волгоградцев аферисты украли более миллиона рублей
Под Волгоградом ревнивец 13 раз выстрелил в соперника
Астраханка выпала из окна 8 этажа и погибла
Волгоградцы с социальными проездными должны подтвердить свой доход