2020-02-21T09:01:45+03:00
Происшествия

В Волжском пьяный таксист устроил аварию

«Лада Гранта» вылетела в кювет и перевернулась
Юлия Данильченко
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Таксист выпил и сел за руль.Таксист выпил и сел за руль.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП произошло около десяти часов вечера 20 февраля в городе Волжский Волгоградской области. По улице Ленинской со стороны Каштановой в сторону Овражной ехала «Лада Гранта» с наклейками и опознавательными знаками популярной службы городского такси. Водитель не справился с управлением, легковушку вынесло на край проезжей части, где она опрокинулась.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции и врачей «скорой помощи». 49-летний мужчина за рулем такси оказался жив, но получил серьезные травмы. Его оперативно госпитализировали в одну из местных больниц. Повезло, что в салоне в момент ДТП не было пассажиров.

Инспекторы выяснили, что авария произошла не из-за плохой видимости или независимых от таксиста обстоятельств. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина сел за руль пьяным. За это ему грозит ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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