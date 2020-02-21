Алексей Герман приглашает волгоградцев на роли советских солдат и немцев в военном фильме

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:50:11+03:00

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Десятки жителей Волгограда заинтересовались съемками фильма «Воздух» режиссера Алексея Германа. Горожан пригласили принять участие в массовке, а именно сыграть солдат Советской Армии и немцев. Кастинг на роли пройдет 22 и 24 февраля в ДК Метроэлектростроя, который расположен на улице Ким в доме №5.

Режиссер ищет мужчин от 18 лет, однако немало желающих нашлось среди детей и женщин. Все они выкладывают свои анкеты под постом, который появился в группе «Съёмки в кино Санкт-Петербург к/к «Воздух». Возможно, кому-то, кто не подходит по критериям, все-таки повезет оказаться в военной картине.

Сами съемки одной из сцен, а именно битвы за Сталинград, будут проходить в городе-герое с 15 по 20 апреля этого года. Напомним, это фильм о летчиках, героях Великой Отечественной войны, который Алексей Герман и его команда снимут уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU