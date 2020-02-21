2020-02-21T08:27:11+03:00
Происшествия

На юге Волгограда братья пытались украсть нефть для продажи

Подозреваемым грозит по шесть лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Поделиться:
Мужчины хотели продать нефть.Мужчины хотели продать нефть.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Братья 34 и 36 лет из Калмыкии решили зарабатывать кражей нефти. Для этого они приехали в Волгоград и пошли на преступную схему: изготовили врезку в магистральный нефтепровод в Красноармейском районе. Товар они планировали продать у себя дома. Но не вышло, их задержали сотрудники полиции Волгоградской области и Республики Калмыкия. В этот момент мужчины успели добраться до Элисты.

Дома у них нашли сотовые телефоны, сим-карты. Черновики и 150 тысяч рублей. Стражи порядка будут искать и другие доказательства вины задержанных.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении братьев возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу из нефтепровода». Им грозит по шесть лет тюрьмы.

- Подозреваемые задержаны. Комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев на 16% меньше, чем волгоградок, а их средний возраст - 38.5 лет
С 6 марта речные трамвайчики начнут возить волгоградцев на Культбазу
В волгоградском НЭТе ожидается большой ремонт
Волгоградца осудят за кражу элитных иномарок стоимостью 30 миллионов рублей
Астраханец умер от отравления угарным газом
В Волжском пьяный таксист устроил аварию
Алексей Герман приглашает волгоградцев на роли советских солдат и немцев в военном фильме
На юге Волгограда братья пытались украсть нефть для продажи
Под Волгоградом в реке нашли тела двух рыбаков
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
В Волгограде два чиновника Росалкогольрегулирования получили сроки
Волгоградские депутаты попытаются решить проблему бездомных собак
Финская группа Bomfunk MC’s споет легендарную песню Freestyler на ParkSeason Fest – 2020
Волгоградский губернатор пострелял из пулемета и поздравил военных
Со счетов волгоградцев аферисты украли более миллиона рублей
Под Волгоградом ревнивец 13 раз выстрелил в соперника
Астраханка выпала из окна 8 этажа и погибла
Волгоградцы с социальными проездными должны подтвердить свой доход