На юге Волгограда братья пытались украсть нефть для продажи

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:27:11+03:00

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Братья 34 и 36 лет из Калмыкии решили зарабатывать кражей нефти. Для этого они приехали в Волгоград и пошли на преступную схему: изготовили врезку в магистральный нефтепровод в Красноармейском районе. Товар они планировали продать у себя дома. Но не вышло, их задержали сотрудники полиции Волгоградской области и Республики Калмыкия. В этот момент мужчины успели добраться до Элисты.

Дома у них нашли сотовые телефоны, сим-карты. Черновики и 150 тысяч рублей. Стражи порядка будут искать и другие доказательства вины задержанных.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении братьев возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу из нефтепровода». Им грозит по шесть лет тюрьмы.

- Подозреваемые задержаны. Комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU