Под Волгоградом в реке нашли тела двух рыбаков

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:36:39+03:00

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Трагедия случилась в Светлоярском районе Волгоградской области недалеко от села Райгород. вечером 20 февраля в затоне реки Волги водолазы нашли тела двух рыбаков. Их искали живыми, но оправдались самые худшие опасения.

Известно, что утром 19 февраля 69-летний местный житель вместе с 46-летним зятем уехали на «Ниве» на рыбалку. Они должны были вернуться в тот же день, но к вечеру мужчины не приехали и перестали отвечать на звонки. Тогда обеспокоенная жена пенсионера поехала в полицию и написала заявление. В ту же ночь стражи порядка отыскали брошенную недалеко от места ЧП машину. А уже утром приехавшие водолазы стали искать пропавших.

- Установлением причин и обстоятельств гибели занимается следственный комитет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU