2020-02-20T19:36:39+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в реке нашли тела двух рыбаков

Мужчины утонули в Волге
Юлия Данильченко
Поделиться:
Водолазы с утра до ночи искали пропавших рыбаков.Водолазы с утра до ночи искали пропавших рыбаков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в Светлоярском районе Волгоградской области недалеко от села Райгород. вечером 20 февраля в затоне реки Волги водолазы нашли тела двух рыбаков. Их искали живыми, но оправдались самые худшие опасения.

Известно, что утром 19 февраля 69-летний местный житель вместе с 46-летним зятем уехали на «Ниве» на рыбалку. Они должны были вернуться в тот же день, но к вечеру мужчины не приехали и перестали отвечать на звонки. Тогда обеспокоенная жена пенсионера поехала в полицию и написала заявление. В ту же ночь стражи порядка отыскали брошенную недалеко от места ЧП машину. А уже утром приехавшие водолазы стали искать пропавших.

- Установлением причин и обстоятельств гибели занимается следственный комитет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24