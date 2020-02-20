Банк УРАЛСИБ предлагает памятные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:14:39+03:00

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Лицевую часть всех трех монет украшает изображение Королевы Елизаветы II и надпись «Australia», указывающая на производителя. Им стал один из крупнейших в мире монетный двор города Перт (Perth Mint).

Каждая монета станет отличным подарком ко дню рождения, свадьбе или появлению в семье малыша. Кроме того, такой презент может положить начало собственной коллекции.

Монета «С Днем рождения» декорирована яркими разноцветными подарками и надписью «Happy Birthday».

Свадебная монета украшена изображением жениха и невесты с обручальными кольцами.

На реверсе монеты «Новорожденный» изображен младенец и аист на фоне солнца.

Приобрести или заказать памятные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный» можно в отделениях Банка УРАЛСИБ Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Ижевска, Калининграда, Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Тамбова, Смоленска и Новосибирска.

Более подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах, а также адресах отделений можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

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