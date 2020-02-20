2020-02-20T13:44:15+03:00
Общество

Волгоградский губернатор пострелял из пулемета и поздравил военных

Накануне Дня защитника Отечества чиновники и силовики Волгоградской области устроили полевой выезд [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Андрей Бочаров и "Максим".Андрей Бочаров и "Максим".Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В канун Дня защитника Отечества чиновники, депутаты и силовики Волгоградской области вместе с военными под прицелом журналистов отправились на полигон «Прудбой». 20 февраля там по традиции проходит полевой сбор. Как сообщает с места событий корреспондент «КП-Волгоград», в программе выезда - финал танкового биатлона, совместные тренировки и учения, выставка техники и полевая кухня. Сам бывший военный, Герой России Андрей Бочаров с удовольствием пострелял из пулемета «Максим». Военнослужащие показали танковый бой и продемонстрировали боевую выучку. Также губернатор поздравил всех с наступающим 23 Февраля, а особо отличившимся на службе военнослужащим, полицейским, сотрудникам силовых ведомств и спецслужб вручил награды, грамоты и благодарственные письма.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров пострелял из пулемета "Максим" на полигоне "Прудбой".Екатерина СИМОХИНА

Из первых лиц на сборах на полигоне «Прудбой» также были главный следователь Василий Семенов, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, руководитель главка МВД Александр Кравченко, вице-губернатор Андрей Косолапов, спикеры облдумы Александр Блошкин и гордумы Владлен Колесников, мэр Волгограда Виталий Лихачев и другие чиновники и депутаты, для которых все это уже не в новинку. Такие полевые сборы для них проводят каждый год накануне праздника с тех пор, как регион возглавил экс-военный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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