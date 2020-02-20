Со счетов волгоградцев аферисты украли более миллиона рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:45:44+03:00

Люди попадаются на уловки с лжеработниками банка и онлайн-покупках

Изменить размер текста: A A

Банковская карточка привнесла в жизнь людей удобство. Деньгами можно распоряжаться, как угодно: переводить, оплачивать покупки, доставку еды, одежды и многое другое. Только вместе с этим в жизнь владельцев пришли мошенники. Они пользуются доверчивостью людей, обеспечивая себе шикарную жизнь за чужой счет.

Только вдуматься: за сутки аферисты списали со счетов жителей Волгоградской области 1 миллион рублей. Волгоградцы в основном попадаются на уловки лжеработников банков. Те звонят, пугают, что карточка заблокирована и просят персональные данные.

- За дежурные сутки жертвами обмана стали жители Ворошиловского, Красноармейского районов Волгограда, а также Дубовского района. В общей сумме злоумышленникам удалось похитить у граждан более 1 миллиона рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Обманывают волгоградцев и онлайн-продавцы, которые берут предоплату или задаток, а потом пропадают. Полицейские регулярно сталкиваются в подобными заявлениями и настоятельно просят людей быть внимательными и не доверять сомнительным звонкам.

ИСТОЧНИК KP.RU